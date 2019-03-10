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Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem

Fiji’de merkez üssü Suva’nın 192 mil güneydoğusu ve Labrasa’nın 262 kilometre güneydoğusunda olan bir bölgede 6.2 şiddetinde deprem olduğu bildirildi.

10 Mart 2019 Pazar 16:49
Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem

Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem oldu.

 

Fiji’de merkez üssü Suva’nın 192 mil güneydoğusu ve Labrasa’nın 262 kilometre güneydoğusunda olan bir bölgede 6.2 şiddetinde deprem olduğu bildirildi.

 

Deprem bölgesinde 6 bin kişinin yaşadığı kaydedilirken, herhangi bir tsunami uyarısı ve hasar bildirimi yapılmadı.

 

Fiji’nin Avustralya plakası ile Pasifik plakası arasında, dünya depremlerinin yüzde 90’ının meydana geldiği Pasifik ateş çemberi içinde bulunduğu kaydedildi. Ateş çemberinin Yeni Zelanda ve Güney Doğu Asya ve Japonya’dan geçerek Amerika’nın batı kıyısına kadar uzandığı belirtildi. Geçen hafta Salı günü Fiji’de 4,5 şiddetindeki bir depremden sonra bu depremin meydana gelmesine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:49
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