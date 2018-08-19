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Fiji açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Fiji açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu her hangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:03
Fiji açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ndoi Adası'nın 280 kilometre kuzeydoğusunda olan 8,2 büyüklüğündeki depremin, deniz seviyesinin 560 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu ancak tsunami tehlikesi olmadığı bildirildi. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:03
  1. Fiji
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