Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davada karar: Davutoğlu tanık olarak dinlenilmeyecek

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın on beşinci duruşması görüldü.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın avukatları hazır bulundu. Bazı HDP'li milletvekillerin de takip ettiği duruşmada Yüksekdağ, tahliye talep etmediğini, siyasi iktidarın davalarından elini çekmesi gerektiğini savundu.

Yüksekdağ savunma yaptı

Yüksekdağ, "Bir tutuklama yetmedi. İki kez tutukladılar. Şunu çok net söyleyebilirim, 2 kez tutukladılar, 22 kez daha tutuklasınlar hakikat değişir mi? Benim sözlerim, düşüncelerim, HDP'nin varlığı, HDP'nin Türkiye halkları için taşıdığı önem değişir mi? Bütün dünya soruyor, Türkiye soruyor. Yahu Yüksekdağ size ne yaptı da bir değil iki kez tutukluyorsunuz? Demirtaş size ne yaptı da kendi mahkemenizi hiçe sayarak o gayri meşru pozisyona başka bir yargı kurumunu alet edip, bu kararı alıyorsunuz?” diye konuştu.

Davutoğlu’nun tanık olması istenildi

Yüksekdağ’ın avukatları eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hem Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti hemde Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.