FIFA'dan Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı'na ceza





ANKARA (AA) - Afganistan Futbol Federasyonu (AFF) Başkanı Keramuudin Karim, FIFA'dan geçici hak mahrumiyeti cezası aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, etik kurulu soruşturma komisyonu, AFF yetkililerinin kadın milli takımı oyuncularına cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin Afganistan'da inceleme başlatılmasının ardından toplandı.

Komisyon, AFF Başkanı Keramuudin Karim'in futbolla ilgili tüm aktivitelerden geçici olarak men edilmesini kararlaştırdı. Yönetmeliğe göre 90 gün olan ceza süresinin, soruşturmanın gidişatı doğrultusunda uzatılabileceği de belirtildi.



