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FIFA'dan Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı'na ceza

- Federasyon başkanı Karim, Afganistan Kadın Milli Takımı oyuncularının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili açılan soruşturma nedeniyle, geçici hak mahrumiyeti cezası aldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:11
FIFA'dan Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı'na ceza


ANKARA (AA) - Afganistan Futbol Federasyonu (AFF) Başkanı Keramuudin Karim, FIFA'dan geçici hak mahrumiyeti cezası aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, etik kurulu soruşturma komisyonu, AFF yetkililerinin kadın milli takımı oyuncularına cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin Afganistan'da inceleme başlatılmasının ardından toplandı.

Komisyon, AFF Başkanı Keramuudin Karim'in futbolla ilgili tüm aktivitelerden geçici olarak men edilmesini kararlaştırdı. Yönetmeliğe göre 90 gün olan ceza süresinin, soruşturmanın gidişatı doğrultusunda uzatılabileceği de belirtildi.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:11
  1. Afganistan Futbol Federasyonu
  2. FIFA
  3. Futbol

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