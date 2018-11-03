0553 313 94 23
impression

FIFA Başkanı İnfantino hakkında yolsuzluk iddiası

Almanların dünyaca ünlü dergisi Der Spiegel, FIFA Başkanı Giaani Infantino, B.Münih, PSG ve M.City kulüpleri hakkında gündemi sarsacak yolsuzluk iddiasında bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
FIFA Başkanı İnfantino hakkında yolsuzluk iddiası

Almanya'nın Bundesliga devi Bayern Münih kulübü, 2016 yılından itibaren Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi'nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga'dan çekilmeyi kafasına koydu.

Kulübün CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 2016 yılında Avrupa Kulüpler Birliği ECA'nın başkanlığını yürüttüğü dönemde Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilebilmesi için gizlice çalıştı ve bu reformun gerçekleştirilebilmesi için UEFA'ya baskı yaptı.

Alman devinin hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Michael Gerlinger de bu süreçte Bayern'in Bundesliga'dan çekilme ihtimalini ve bu durumda takımın Alman Milli Takımı'na oyuncu gönderme zorunluluğunun bulunup bulunmayacağını araştırdı.

Avrupa Süper Ligi adı verilen organizasyonla kıtanın büyük kulüplerinin havuzdan daha çok para kazanabilmesi amaçlandı. 16 kulübün yer alacağı turnuvayla ilgili olarak taslak bir sözleşme de hazırlandı.

Taslak sözleşmede adı geçen kurucu kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Milan yer alıyordu. Bu takımlar ligin daimi üyesi olacaktı. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Inter ve Roma ise turnuvanın ilk ayağında yer alacaktı ama ikinci kümeye düşme ihtimalleri vardı.

FIFA Başkanı olmadan önce UEFA Genel Sekreterliğini yürüten Gianni Infantino, Finansal Fair Play kurallarını sistematik bir şekilde ihlal eden Manchester City ve Paris Saint Germain'in Avrupa kupalarından men edilmemesinde büyük rol oynadı.

İnfantino iki kulübü kurtardı

2014 yılında yürütülen bir soruşturmada Abu Dabi menşeili ve hem Manchester City hem de PSG'de hisseleri bulunan bir holdingin bu kulüplere kurallarda belirtilenin çok üzerinde para aktardığı ortaya çıktı. Örneğin City'nin gelirlerinin %84'ünün Abu Dabi merkezli bu holdingden sağlandığı belirlendi.

Bunun üzerine Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki kulübün yöneticileriyle Michel Platini ve Infantino arasında gizli görüşmeler gerçekleştirildi.

En nihayetinde de iki kulüp de 20 milyon euroluk bir cezayla işin içinden sıyrılmayı başardı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
  1. Gianni Infantino
  2. FIFA
  3. UEFA
  4. Bayern Münih
  5. Manchester City
  6. Paris Saint-Germain
  7. Yolsuzluk iddiası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnsanı canından bezdiren bir illet
    1. İnsanı canından bezdiren bir illet
    2. Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu..
    3. Manchester United 90+2'de 3 puanı..
    4. Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan..
    5. Bulaşık makinesine limon koyarsanız...
    6. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    7. Terör örgütü PKK sığınağından bakın..
    8. Galatasaray Schalke maçına kilitlendi
    9. Çamaşır yıkamanın püf noktaları
    10. Galatasaray teknik direktörü Terim..
    11. AK Parti belediye başkan adaylık..
    12. Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi..
    13. MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!
    14. Önce liderler görüştü, sonrasında..
    15. Altıncı kattan düşen minik Zeynep..
    16. Korkmaz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
    17. Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci..
    18. Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!
    19. Atletico Madrid beraberliğe abone oldu!
    20. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık