Hırvatistan İngiltere yarı final maçını Cüneyt Çakır mı yönetecek?

FİFA 2018 Dünya Kupası Hırvatistan İngiltere yarı final maçı Çarşamba günü saat 21:00'da Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan İngiltere yarı final maçını gururumuz olan Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır gruplarda Fas-İran ve Nijerya Arjantin maçlarında görev yaptı. Çakır, 2014 Dünya Kupası'nda iki grup maçını ve Hollanda'nın Arjantin'i elediği yarı final maçını yönetmişti. Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Cüneyt Çakır‬‬, 23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 1994 senesinde hakemliğe başladı.1997 senesinde C klasman, 1999 senesinde de B klasman hakemi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtlarında yönettiği ilk maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.-Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1. yardımcı hakem olarak görev yapmıştır.

Üst klasman hakemi kategorisine 2001 senesinde yükselen Çakır Süper Lig'deki ilk maçına da aynı sene çıkmıştır.

17 Mayıs 2014 tarihine akdar kadar profesyonel Türk liglerinde toplam 413 maçta görev alan Çakır (Yan hakem,4. hakem ve orta hakem olarak ) 2006 senesinde FIFA kokartı takmaya hak kazanmış ve gösterdiği başarılardan dolayı 2007 senesinde Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl-Erik Nilsson'un yönetimindeki Mentör Programı'na davet edilmiştir.

Ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015 tarihindeki Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneten Cüneyt Çakır, Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.