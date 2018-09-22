FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusu açıklandı? En hızlı futbolcular kimler oldu?

Electronic Arts yeni oyunu FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusunu açıkladı.FIFA 19’un en hızlı oyuncuları listesinde liste başı Adama Traore olurken, Adama Traore’yi Kylian Mbappé takip etti. Üçüncü sırayı ise Gareth Bale aldı.

İşte FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcu isimleri

Adama Traore

Kylian Mbappé

Gareth Bale

Douglas Costa

Leroy Sané

Jürgen Damm

Pierre-Emerick Aubameyang

Kingsley Coman

Kekuta Manneh

Sadio Mané

Luis Advíncula

Gelson Martins

Rashad Muhammed

Jonathan Biabiany

Thievy Bifouma

Jonás Aguirre

Ryan Fredericks

Tom Barkhuizen

Alex Kiwomya

Leon Bailey