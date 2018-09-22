FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusu açıklandı? En hızlı futbolcular kimler oldu?
Electronic Arts yeni oyunu FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusunu açıkladı.FIFA 19’un en hızlı oyuncuları listesinde liste başı Adama Traore olurken, Adama Traore’yi Kylian Mbappé takip etti. Üçüncü sırayı ise Gareth Bale aldı.22 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
Electronic Arts yeni oyunu FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusunu açıkladı.FIFA 19’un en hızlı oyuncuları listesinde liste başı Adama Traore olurken, Adama Traore’yi Kylian Mbappé takip etti. Üçüncü sırayı ise Gareth Bale aldı.
İşte FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcu isimleri
Adama Traore
Kylian Mbappé
Gareth Bale
Douglas Costa
Leroy Sané
Jürgen Damm
Kingsley Coman
Kekuta Manneh
Sadio Mané
Luis Advíncula
Gelson Martins
Rashad Muhammed
Jonathan Biabiany
Thievy Bifouma
Jonás Aguirre
Ryan Fredericks
Tom Barkhuizen
Alex Kiwomya
Leon Bailey
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