THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusu açıklandı? En hızlı futbolcular kimler oldu?

Electronic Arts yeni oyunu FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusunu açıkladı.FIFA 19’un en hızlı oyuncuları listesinde liste başı Adama Traore olurken, Adama Traore’yi Kylian Mbappé takip etti. Üçüncü sırayı ise Gareth Bale aldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusu açıklandı? En hızlı futbolcular kimler oldu?

Electronic Arts yeni oyunu FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusunu açıkladı.FIFA 19’un en hızlı oyuncuları listesinde liste başı Adama Traore olurken, Adama Traore’yi Kylian Mbappé takip etti. Üçüncü sırayı ise Gareth Bale aldı.

İşte FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcu isimleri

Adama Traore

Kylian Mbappé

Gareth Bale

Douglas Costa

 Leroy Sané

Jürgen Damm

Pierre-Emerick Aubameyang

Kingsley Coman

Kekuta Manneh

Sadio Mané

Luis Advíncula

Gelson Martins

Rashad Muhammed

Jonathan Biabiany

Thievy Bifouma

Jonás Aguirre

Ryan Fredericks

Tom Barkhuizen

Alex Kiwomya

Leon Bailey

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
  1. FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusu kimler oldu
  2. Adama Traore
  3. Kylian Mbappé
  4. Gareth Bale
  5. Douglas Costa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Sedanur'u bulan ekipten yürek yakan açıklama
    1. Minik Sedanur'u bulan ekipten yürek..
    2. Kalın: Güvenli Bölge için çalışıyoruz
    3. Kadıköy'de feci olay! Üstüne sokak..
    4. Ve Beşiktaş'tan derbi açıklaması!
    5. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    6. Erdoğan saldırgan Trump ile yüzleşecek
    7. Harun Tekin'in ayrılığı sonrası..
    8. Engelli oğlunu sokak ortasında döven..
    9. Uygur Türkü anne feryat etti!..
    10. Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu: Frey..
    11. MEB özel yetenek ek yerleştirme ne..
    12. Twitter'dan kullanıcılarını korkutan..
    13. FIFA 19'un en hızlı 20 futbolcusu..
    14. Tefrikaya karşı vahdet çağrısı
    15. Ebru Gündeş ABD’ye gitti, Zarrab ile..
    16. Seyfullah Duran görevden mi alındı?
    17. ABD Başkanı Trump'a tehdit: Sonu..
    18. Şule Öztunç Dışişleri Bakanlığı teftiş..
    19. Akıncı Üssü Davası'nda şok ifadeler:..
    20. Halkı sokağa çağıran yazara suç duyurusu
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı