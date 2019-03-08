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Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için söyledi

İzmir’de, yaşama tutunmak için ilik nakli bekleyen çocuklar yararına minik bir dinleti düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 16:05
Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için söyledi

İzmir’de, yaşama tutunmak için ilik nakli bekleyen çocuklar yararına minik bir dinleti düzenlendi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Medical Park İzmir Hastanesi’nin fuayesinde ünlü şarkıcı Fide Köksal beğenilen eserlerini seslendirdi. Dinleti öncesi ve sonrasında ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin ve diğer lösemili çocuklar için kan bağışının önemine dikkat çekilen konuşmalar yapıldı.


Türk Kızılay’ın da destek verdiği dinletinin amacı ile ilgili bilgi veren şarkıcı Fide Köksal, "Bugün burada olmamızın en önemli sebebi Öykü Arin ve onunla birlikte bütün lösemili çocuklar için kan bağışı yapmaya davet etmek. Bence bir insana hayat vermekten daha büyük bir lütuf olamaz. Bu yüzden kan bağışının önemine farkındalık oluşturmak için “Öykü Arin’e Umut Ol” sloganıyla herkesi bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.


18-50 yaş arası sağlıklı herkesin ilik nakli için aday olması gerektiğini söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Hematolojisi Kliniği’nden Doç. Dr. Refik Emre Çeçen de, "Kan kanserlerinde, kemik iliği yetmezliklerinde veya bağışıklık sistemini etkileyen durumlarda, ilik nakli olmadan tedavi mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle ilik bağışı son derece önemli ve hayat kurtarıcı. İlik nakli yapabilmemiz için uygun vericilerden ilik almamız gerekiyor. Bunun başka bir kaynağı yok. Bu nedenle 18-50 yaş arası mümkün olan herkesin ilik nakli için aday olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:05
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