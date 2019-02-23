0553 313 94 23

"Fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Dışarıdan getirdiğimiz ağaçların hepsi kuruyor. Paralar boşa gitmesin. Bütün köylülere fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız"

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:02
"Fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız"

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bütün köylülere fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız." dedi.

Yavaş, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankaralılara 5 yıl hizmet etmekten başka gayelerinin olmadığını söyledi. Çılgın projelerinin olmadığını ifade eden Yavaş, kazandıkları takdirde Ankara'dan kazandıkları parayı yine Ankara'ya harcayacaklarını belirtti.

Yatırımların, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının fikrini alarak yapılacağını, turizm ve tarım alanında ortaya koyacakları projelerle Ankara'yı kalkındıracaklarını dile getiren Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin "Su faturalarında indirim vaadi bir proje değildir" sözlerini hatırlattı.

Mansur Yavaş, "Mustafa Tuna su faturalarını yüzde 17 indirdi. Ankara'nın cebinde epey bir para kalmış oldu. Biz, bunu söylediğimizde 'bunun neresi proje' diyorlar. Biz Ankara halkına temiz su içirmek, hem de uygun su içirmek için uğraşıyoruz. İndirimlerle Ankaralıların cebinde 50, 60 lira kalmaya başladı." ifadesini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yurt dışından bitki getirilmesinin kısıtlanmasına yönelik attığı adımları hatırlatarak, "Mustafa Tuna da şu anda fidanları Ege tarafından getiriyor. Ancak dışarıdan getirdiğimiz ağaçların hepsi kuruyor. Paralar boşa gitmesin. Bütün köylülere fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız." diye konuştu.

Açılışa, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:02
  1. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  2. Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verilmedi
    1. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    2. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    3. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    4. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    5. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    8. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    9. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    10. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    11. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    13. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    14. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    15. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    17. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    18. Futbol: TFF 3. Lig
    19. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    20. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    21. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    22. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    23. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    24. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    25. Futbol: TFF 2. Lig
    26. Marmaris’te korkutan yangın
    27. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 -..
    28. Mansur Yavaş'la ilgili iddiaya Mehmet..
    29. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    30. Rusya semalarında ABD keşif uçağı..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu