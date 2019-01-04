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"Fidan bağışı" karşılığında davasından vazgeçti

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli ile şikayetçi arasında uzlaşmayı sağladı- Şüpheli, şikayetçinin Tema Vakfı'na 20 fidan bağışı yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu

04 Ocak 2019 Cuma 11:41
"Fidan bağışı" karşılığında davasından vazgeçti

KONYA (AA) - Konya'da "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, şikayetçinin Tema Vakfı'na 20 fidan bağışı yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünü azaltıyor.

Uzlaştırma Bürosunca sonuçlandırılan dosyalardan birinde, şüpheli M.Y'nin idaresindeki aracın çarpması sonucu yaralanan H.Y, sürücü hakkında şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamındaki "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma" suçunun, ilgili yasa kapsamında yer alması nedeniyle uzlaştırmacılar, taraflarla görüşerek anlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Görüşmelerde taraflar "edimli" olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Şüpheli M.Y'nin Tema Vakfı'na 20 adet fidan bağışında bulunması üzerine dosya, dava açılmadan kapandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafların vicdanen rahat edebilecekleri bir edim üzerinde sulh olup anlaştıklarını söyledi.

Uzlaşmayla topluma örnek bir faaliyetin gerçekleştirilmesine de katkıda bulunulduğunu dile getiren Solmaz, böylece uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirterek emeği geçenlere ve taraflara teşekkür etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:41
  1. Konya Cumhuriyet Başsavcısı
  2. uzlaştırma

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