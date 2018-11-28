Fibromiyalji nedir kimlerde görülür ve fibromiyalji tedavisi nasıldır?

Stresli ve yoğun işlerde çalışanların sıklıkla karşılaştığı sırt ağrısı, ağrılı kas tutukluğu, yorgunluk ve düzensiz uyku vakalarıyla karşı karşıya kalmakta. İşte buna tıp dilinde Fibromiyalji hastalığı denilmekte. Peki Fibromiyalji nedir ve kimlerde görülür? Fibromiyalji kanser midir? Fibromiyalji tedavisi nasıldır? gibi soruların cevabı merak edilmekte. İşte Fibromiyalji ile ilgili bilinmesi gereken detaylar.

Fibromiyalji daha sık kadınlarda olmak üzere, mükemmelliyetçi kişiliğe sahip olan, stresli yoğun işlerde çalışan kişilerde görülen ağrılı, kas tutukluğudur. Ağrı yanıcı ve sızlayıcı vasıftadır. Kişilerde uyku bozukluğu ve yorgunluk görülür. Fibromiyaljinin tedavisinde ağrılı kasın tedavisi birinci sıradadır. Hasta-hekim işbirliğiyle kişinin hastalığını bilmesi, tekrar ağrılı olmaması için alması gereken önlemleri iyi anlayabilmesi çok önemlidir. Fibromiyaljinin tedavisinde özellikle fizik tedavi yöntemleri kullanılır. Uygulanacak fizik tedavi yöntemleri standart değildir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cildin, kasın, dokunun derinine etki edebilen fizik tedavi cihazları kullanılmaktadır.

Fibromiyaljide ağrılı kas spazmını yok etmek için kullanılan derin doku lazer uygulamaları, yine derin doku ultrason uygulamaları, kas içi dolaşımı artırmak için uygulamalar, manuel uygulamalar, refleksoloji tedavileri ve kişiye uygun egzersiz programı sayesinde, fibromiyaljinin tedavisinde başarı şansı yüksektir.