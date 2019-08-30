FibrogelTM ilekök hücrelerin verimini artıyor

Dr. Sevgi Ekiyor, FibrogelTM ile kök hücrelerin veriminin artırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Sevgi Ekiyor, “FibrogelTM, hastadan alınan cilt örneğinden, GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarında çoğaltılmış fibroblast ve plazmasından oluşturulan plasmagel dolgu ile kombine edilmiş; Dünyadaki ilk ‘Kişiye Özel’ geliştirilmiş ‘Canlı Hücre’ içeren dolgulardır. FibrogelTM içerisinde yer alan fibroblastlar, vücudumuzdaki tüm cilt ve dokuların 3 boyutlu iskeletini oluşturan kollajeni sentezleyen ve diğer hücreler arası ortam bileşenlerinin sentezini sağlayan yapı hücreleridir. Fibroblastların otolog kullanımı, yani kişinin kendi hücrelerinden hazırlanması, herhangi bir allerji ya da doku reddi gibi riskleri ortadan kaldırmakta, plasmagelin içerdiği trombosit ve fibrin yapılar nedeniyle uygulama esnasında oluşabilecek morarma, kanama gibi yan etkilerin de daha az oluşmasını sağlamaktadır. FibrogelTM dolgular, Otolog fibroblast hücre kültürleri ve jel formuna getirilen hasta plazması ile birleştirilerek; hem dolgu olarak hem de kollajen üretimini arttıran anti-aging etkili tedavi yöntemi olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. FibrogelTM dolguları diğer sentetik hyaluronik asit dolgulardan ayıran en temel farklardan bir diğeri ise hyaluronik asit dolgular, 3 aydan itibaren emilmeye başlayıp 12-18 ay içerisinde hastanın eski haline dönmesine neden olurken; fibrogeller içine enjekte edilmiş kök hücrelerinizle, cilt altına yerleştirilmiş biyoreaktör etkisi göstererek sürekli sentezlenen kollajen sayesinde gittikçe artan düzelme ve canlı görünüme yol açmaktadır” dedi.

FibrogelTM enjeksiyonunun, dolgu malzemelerinin uygulanmasının sağladığı kısa vadeli çözümlerden çok, cilt kırışıklıklarının yok edilmesinde, yenilenme ve dolgu etkisi ile kendini gösteren özel bir yöntem olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Alerjik Değildir: FibrogelTM enjeksiyonunda vücut kendi hücrelerini tanıdığı için yabancı maddelere karşı yaptığı reaksiyonları göstermez. Böylelikle rutin dolgularla problem yaşayabilen hasta grubu için de bir çözümdür. Kalıcı ve Uzun Etkilidir: Bu yöntemde sayısal olarak çoğaltılan canlı otolog fibroblastlar hastada doğrudan hedeflenen bölgeye enjekte edilerek; burada sürekli kollajen onarım sistemi oluştururlar. Son bulgular en az 12 aydan 48 aya kadar ölçülebilir bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalardaki histolojik analizler fibroblast enjeksiyonunun kollajen artışını sağladığını ve bununla birlikte dermal kollajenin yoğunluğunu da arttırdığını kanıtlamaktadır. Yüzdeki Kırışıklıkların Giderilmesi, Dudakların Dolgunlaştırılması, Geçirilmiş Cerrahi ya da Travmaya Bağlı Deprese Skarlar, Yüz Yenileme, Akne veya Suçiçeği Sonrası Deprese Skarlar, Kronik Yara, Saç Kaybı, Vitiligo, Tenisçi Dirseği, Tendinit, Amputasyon güdüklerinde deri kalitesinin artırılması gibi birçok tanıda son teknoloji ve tam güvenilir bir tedavi olarak kullanılmaktadır.Önceden anestezi yapılarak kulak arkasından veya kulak memesi arkasından yaklaşık 2x4 mmlik doku parçası için punch veya eksizyonal biyopsi yapılır, yani dolma kalem ucu kadar bir giriş yapılır ve doku örneğiniz alınır. Laboratuvara gönderilen doku örneğiniz geniş bulaşıcı hastalık ve kanser gibi hastalıkların taramasından geçirilerek en sağlıklı hücrelerinizden üremeye bırakılır. 4-5 haftalık bir süreçte 40-50 milyon kök hücreniz hazırlanır. Kliniği tekrar ziyaret ederek sizden aldığımız 3 tüp kanınızı aynı PRP gibi cihazlarla ayrımlaştırıp jel kıvamına getirip içerisine de kök hücreleriniz enjekte edilerek hangi bölgelerin ihtiyacı varsa enjekte edilir. En sık tek sefer uyguladığımız bir uygulama olup vaka gereği 3 seans maksimum uygulama yaptığımız da olmaktadır. Kök hücrelerinizin kendi kanınızdan bir besi kültürü içinde de olması onları daha canlı ve verimli kılmaktadır” diye konuştu.

Her yaş grubuna ihtiyaca göre uygulanabildiğini kaydeden Dr. Ekiyor, “Ayrıca bir kez bu işlemi yaptığımız hastalarımızın hücrelerinden örnekleri laboratuvarda saklatma şansımız olup böylece her ne rahatsızlık geçirirseniz geçirin ileri yaşlarda da daha genç hücrenizden ye ürettirip işlemi devamlı yapma şansımız mevcut. İşlemin geçerliliği ortalama 5 yıl olup kişinin ihtiyacı halinde daha erken veya 5-6 yıl sonra tekrarını öneririz. Gülümseyelim gülümsetelim” açıklamalarında bulundu.