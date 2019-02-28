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Fibabanka personel alım başvurusu | İŞKUR iş ilanları personel alımı kura sonuçları sorgula

İŞKUR personel alımları 2019. Kamu kurum ve kuruşlarından sonra bankalar da personel alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmekte. Fibabanka, bankacılık meslek elemanı kadrosunda istihdam etmek üzere 200 personel alım ilanı yaptı. İŞKUR personeli alımın başvurularının detayları haberimizde.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:01
Fibabanka personel alım başvurusu | İŞKUR iş ilanları personel alımı kura sonuçları sorgula

İŞKUR personel alımları 2019. Kamu kurum ve kuruşlarından sonra bankalar da personel alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmekte. Fibabanka, bankacılık meslek elemanı kadrosunda istihdam etmek üzere 200 personel alım ilanı yaptı. İŞKUR personeli alımın başvurularının detayları haberimizde.

İŞKUR 'da ilan yayımlayan Fibabanka, en az ön lisans mezunu adaylar arasından 200 personel alımı yapacağını duyurdu. Bugün yayımlanan duyuruda ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı ve adayların İstabul 'da bulunan Fibabanka 'da istihdam edileceğine yer verildi. Sürekli olarak yapılan personel alımında adaylarda bazı genel şartlar aranmaktadır.

Fibabanka İŞKUR alımı başvuru şartları neler?

 Fibabanka personel alımında adayların mezuniyet durumunda en az ön lisans mezunu kısmı yer alıyor.  İyi bir diksiyona ve ses tonuna sahip İletişimi ve kendini ifade yeteneği gelişmiş İkna kabiliyeti güçlü MS Office uygulamalarına hakim Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamış veya 3 yıl tecilli. İkili ilişkilerinde başarılı olan. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:01
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