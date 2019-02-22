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FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 77 - Slovenya: 58

A Milli Basketbol Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.

22 Şubat 2019 Cuma 21:16
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 77 - Slovenya: 58

A Milli Basketbol Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda Slovenya ile karşılaştı. Müsabaka öncesinde Çin’deki finallere katılmaya hak kazanan milli takım, Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile oynadığı maçı 77-58 kazandı.


A Milli Basketbol Erkek Takımı, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı. 17 Eylül 2018’de Slovenya’da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye, Ankara Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubun son müsabakası olan İspanya maçı öncesi moral depoladı.


A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da İspanya’da karşılaşacak.



Salon: Ankara


Hakemler: Srdan Dozai xx, Gentian Cici xx, Zdenko Tomasovic xx


Türkiye: Doğuş Balbay xx 2, Sinan Güler xxx 12,Metin Türen x 2, J. Metecan Birsen x 3, Semih Erden xx 10, Oğuz Savaş x, Berk Uğurlu xx 5, A. Buğrahan Tuncer xxx 22, Tolga Geçim xx 6, Sertaç Şanlı xx 8, Yiğit Arslan x 5, Hüseyin Göksenin Köksal x 2


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Slovenya: Matic Rebec x 5, Luka Rupnik x 5, Edo Muric xx 7, Blaz Mesicek x 3, Leon Santelj x, Jan Kosi xx 10, Gregor Hrovat xx 12, Jan Span x 3, Miha Skedelj x 3, Ziga Dimec x, Zoran Dragic xx 10, Gregor Glas x


Başantrenör: Radovan Trifunovic


1. Çeyrek 11-17 (Slovenya lehine)


Devre 34-26 (Türkiye lehine)


3. Çeyrek 58-42 (Türkiye lehine)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:16
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