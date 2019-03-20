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FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka: 68 - Dinamo Sassari: 87

Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari’yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.

20 Mart 2019 Çarşamba 22:24
FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka: 68 - Dinamo Sassari: 87

Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari’yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan) xx, Zdravko Rutesic (Karadağ) xx, Martin Horozov (Bulgaristan) xx


Pınar Karşıyaka: Henry xxx 19, İlkan xx 5, Walker xx 8, Birkan x, Marei xxx 18, Egemen xx 11, Tayfun x, Evans x 2, Berk x 5


Başantrenör: Dirk Bauermann


Dinamo Sassari: Cooley xxx 26, McGee xx 12, Pierre x 3, Polonara xxx 15, Smith x 7, Carter x 1, Gentile x 3, Spissu xx 11, Thomas xx 9, Margo xx


Başantrenör: Gianmarco Pozzecco


1. periyot: 14-16 (Dinamo Sassari lehine)


Devre: 29-36 (Dinamo Sassari lehine)


3. periyot: 52-66 (Dinamo Sassari lehine)


5 faul: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:24
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