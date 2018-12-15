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Fiat’tan yılın son büyük fırsatı

Fiat Egea Sedan, yıl sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında 61 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
Fiat’tan yılın son büyük fırsatı

İSTANBUL (AA) - Satışa sunulduğu 2015 yılından bu yana 110 bin adedi aşkın satışa ulaşan Fiat Egea, yılın son fırsatıyla alıcısını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın, 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılının sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç ettiği Fiat Egea, yılın son ayında benzersiz bir fırsatla otomobilseverlerin karşısına çıkıyor.

“İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” iddiasıyla yollara çıkan Fiat Egea, aralık ayında geçerli olacak kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenler için büyük avantaj sunuyor. Fiat Egea Sedan, aralık ayına özel kampanya kapsamında 61 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Üstelik tüm Fiat Egea Ailesi modelleri, 36 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

Satışa sunulduğu 2015 yılından bu yana 110 bin adedi aşkın satışa ulaşan Fiat Egea, yılın son fırsatıyla alıcısını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye’nin en ekonomik otomobilinin Egea Sedan olduğuna dikkati çekerek, “Egea Sedan ürün özellikleri ve kullanım ekonomisinin yanı sıra, 61 bin 800 TL’den başlayan rakipsiz fiyatıyla da ezber bozmaya devam ediyor. 2017 yılının en çok satılan modeli olan Fiat Egea Sedan, bu yıl 26 bin 342 adetlik satış rakamına ulaşarak, 2018 yılının ilk 11 ayında kendi sınıfının ve Türkiye’nin en çok satılan modeli oldu.” ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
  1. Fiat

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