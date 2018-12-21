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Fiat'tan 21 Aralık'a özel kampanya

Fiat'ın 21 Aralık'a özel olarak hazırladığı ve 31 Aralık akşamına kadar sürecek kampanyası çerçevesinde Fiat sahipleri, şimdiye kadar yaptığı kilometre kadar 10 bin liraya varan indirim fırsatı yakalıyor

21 Aralık 2018 Cuma 11:03
Fiat'tan 21 Aralık'a özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional'in, yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta hayata geçirdiği kampanya kapsamında Fiat sahiplerine, Fiat Doblo Combi ve Fiat Fiorino Combi modellerinde, mevcut araçlarıyla şimdiye kadar yaptıkları kilometre kadar indirim imkanı sunulacak.

Fiat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin yılın en uzun gecesi 21 Aralık'a özel olarak hazırladığı ve 31 Aralık akşamına kadar sürecek kampanyası çerçevesinde Fiat sahipleri, şimdiye kadar yaptığı kilometre kadar 10 bin liraya varan indirim fırsatı yakalıyor.

Fiat Doblo Combi ve Fiat Fiorino Combi modellerinde mevcut aracıyla şimdiye kadar yaptığı kilometre kadar indirim imkanı sunulacak kampanyada 100 bin kilometreye kadar yol kat eden tüm araç sahiplerine 2 bin liralık indirim uygulanırken, araç sahiplerine sırasıyla 100.001-150.000 kilometre için 4 bin lira, 150.001-200.000 kilometre için 6 bin lira, 200.001-250.000 kilometre için 8 bin lira, 250.000 km üzeri içinse 10 bin lira indirim sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:03
  1. Fiat
  2. Fiat Professional

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