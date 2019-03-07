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Fiat'ın 120. yaşına özel Cenevre sürprizi

Geleceğe yön veren özellikleriyle öne çıkan Fiat Concept Centoventi konsept otomobil, elektrikli mobilite çözümleri konusunda yeniliklere imza atıyor

07 Mart 2019 Perşembe 16:09
Fiat'ın 120. yaşına özel Cenevre sürprizi

İSTANBUL (AA) - Fiat, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, sürpriz bir konsept otomobili gün yüzüne çıkardı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, geleceğe yön veren özellikleriyle öne çıkan Fiat Concept Centoventi konsept otomobil, elektrikli mobilite çözümleri konusunda yeniliklere imza atıyor.

Markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden konsept, geçmiş yılların yansıması olarak İtalyancada "yüz yirmi" anlamına gelen Centoventi adını taşıyor.

Marka, Fiat 500 modeliyle endüstriyel ve kültürel bir devrime yol açtığı 1950'lerde olduğu gibi elektrikli çözümlere geçiş sürecinde olan otomobil dünyasına modülerlik konusunda devrim yaratan tasarım özellikleriyle yeni bir yaklaşım getiriyor.

- Kişiselleştirme konusunda sınırları aşan bir konsept otomobil

Fiat Concept Centoventi, satın alma aşamasında herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır "boş bir tuval" olarak nitelendiriliyor.

Otomobilin, üretim sürecini basitleştirmek için sadece tek tip olarak ve tek renk ile üretilmesi planlanıyor. Fakat son kullanıcı, "4U" programını kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor.

Otomobil modern cihazlar gibi, dış gövde renkleri, iç mekan mimarisi, çıkarılabilir ve eklenebilir tavan yapısı ile bilgi-eğlence sistemi de dahil tamamen özgün bir şekilde yapılandırılabiliyor. Üstelik buna batarya çözümleri de dahil ediliyor ve kolaylıkla konsepte ekstra pil yerleştirilebiliyor.

Konsept otomobili özel kılan en önemli özelliklerden biri de sürekli olarak güncellenebilmesi oluyor. Fiat Centoventi kullanıcısının, markanın yeni versiyon, özel seri veya makyaj gibi güncellemelerini beklemesi gerekmiyor. Kullanıcı, talep etmesi halinde istediği zaman arzu ettiği değişikliği yaparak otomobilini güncelleyebiliyor.


- Fiat'ın "az daha çoktur" felsefesini yansıtıyor


Uygulama son derece hızlı ve düşük maliyetli yapısıyla dikkati çekerken, toplamda 120 aksesuardan oluşan çözüm paketiyle devrim niteliğinde bir iş modeli ortaya çıkarıyor.

Fiat Concept Centoventi, markanın işlevsel ruhunu somutlaştırırken, aynı zamanda 120 yıllık köklü geçmişten elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi geleceğe taşıyor ve bunu yaparken de 1980'lerin Panda'sına gönderme yapan bazı tasarım ögelerini modern bir şekilde ele alarak "benzersiz" bir tasarım ruhu ortaya koyuyor.

İtalyan tasarımından ilham alınan Fiat Concept Centoventi, Fiat'ın "az daha çoktur" felsefesini yansıtıyor. Bu, gereksiz olandan arınarak araç içinde daha fazla yaşama alanı oluşturma (More You), çevreye ve topluma karşı daha duyarlı olma (More Care), değer ve görünüm olarak markanın DNA'sına sadık kalma (More Fiat) olmak üzere 3 temel kavramın harmanlanması anlamına geliyor.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:09
  1. Cenevre
  2. Fiat

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