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Fiat Egea üretimi 500 bin adede ulaştı

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu:- "Yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize de katma değer sağlayan Egea’nın üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde 500 bin adetlik üretim rakamına ulaşmasından dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz"

22 Şubat 2019 Cuma 10:59
Fiat Egea üretimi 500 bin adede ulaştı

İSTANBUL (AA) - Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’da Fiat Tipo ismiyle satışa sunulan, Fiat Egea Ailesi’nin 500 bininci üyesi üretim bandından indi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Egea, lansman tarihi 2015’ten bu yana iç pazarda, yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı.

Avrupa'nın 7 ülkesinde ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösteren ve yüzde 70’i İtalya dışında satılan model ailesi, kısa süre içerisinde Fiat markasının iki numaralı küresel oyuncusu konumuna ulaştı.

Fiat Egea Ailesi, lansmanından bugüne özel serileri ile yenilenerek farklı müşteri kitlelerinin ve tarzların mobilite ihtiyaçlarına yönelik, ulaşılabilir çözümler sunmaya devam etmesiyle de dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Fiat Chrysler Automobiles'ın önde gelen üretim, Ar-Ge merkezlerinden biri olarak Egea Projesi’nde önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirterek, "Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezber bozan bir model ailesi olarak lanse ettiğimiz Fiat Egea ülkemizde ve Avrupa başta olmak üzere, EMEA Bölgesi’nde pazar başarısını sürdürüyor. Yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize de katma değer sağlayan Egea’nın üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde 500 bin adetlik üretim rakamına ulaşmasından dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda önemli katkıları bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:59
  1. Fiat Egea
  2. TOFAŞ

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