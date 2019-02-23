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Fiat Egea Ailesi’nde otomatik vitesli araç manuel fiyatına

Dizel otomatik vites Egealar manuel vites fiyatına sunulurken, benzinli otomatik modellerde hurda teşviği ile birlikte 21 bin TL’ye varan indirim mevcut

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
Fiat Egea Ailesi’nde otomatik vitesli araç manuel fiyatına

İSTANBUL (AA) - Fiat, Şubat ayında düzenlediği otomatik vites kampanyası ile dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 3 yılın en çok tercih edilen otomobil unvanını taşıyan Fiat Egea, cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Fiat’ın şubat ayı boyunca geçerli olacak otomatik vites konforunu herkes için ulaşılır kılma iddiasındaki kampanyasında 2018 ve 2019 model dizel otomatik Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri manuel vites fiyatına satın alınabiliyor.

Ailenin benzinli otomatik modellerinde ise hurda teşviği ile birlikte 21 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Şubat süresince, Fiat Egea Ailesi 62 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat’ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi, şubat ayı boyunca 78 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini beklerken, Fiat 500L ve 500X modelleri 100 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği ile tercih edilebiliyor.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
  1. Fiat Egea Ailesi

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