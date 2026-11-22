FIAT Dobló, doğduğu yer olan Bursa’ya geri döndü. FIAT, sınıfına adını veren ikonik modeli Dobló'nun yeniden Bursa'da üretilmeye başlamasını “Fiat Dobló Yuvasına Döndü” temasıyla kutluyor. İlk kez 2000 yılında Tofaş Fabrikası'nda üretilen ve 2023 yılına kadar Bursa'da üretimine devam edilen Dobló, üç yıllık aranın ardından yeniden doğduğu topraklarda üretilerek FIAT showroomlarındaki yerini aldı. Scudo ve Ulysse modellerinin ardından Dobló'nun da yerli üretim ürün gamına katılmasıyla FIAT, hafif ticari araç pazarındaki güçlü konumunu daha da ileri taşıyor. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Türkiye'de 26 yılda 600 binden fazla müşterimizle buluşturduğumuz, hafif ticari araç pazarında bir sınıfa adını veren Dobló'nun yeniden Bursa'da üretilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Doblóyanlızca bir ulaşım aracı değil, Türkiye'nin ticaret hayatının, esnafının, KOBİ'lerinin ve ailelerinin hayatında çok özel bir yere sahip. Şimdi bu güçlü başarı hikâyesini yerli üretimle sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Yerli üretim FIAT Dobló Combi, Easy, Premio ve Premio Plus olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.FIAT, Dobló'nun yuvasına dönüşünü Kasım ayında Türkiye genelinde düzenlediği“Fiat Dobló Ulusal Test Sürüş Günleri” ile müşterileriyle birlikte kutluyor. Dobló, bu aya özel avantajlı fiyatların yanı sıra 1 Milyon TL’ye 9 aya varan 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Türkiye otomotiv sanayisinin köklü markalarından FIAT, hafif ticari araç pazarının en önemli modellerinden Dobló'yu yeniden yerli üretim olarak müşterileriyle buluşturuyor. Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle seri üretimine başlanan K9 projesi kapsamında üretilen FIAT Dobló, Türkiye genelindeki FIAT yetkili satıcılarında yerini aldı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen, yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip K9 projesiyle birlikte Dobló, üç yıllık aranın ardından yeniden Bursa'da üretilmeye başlandı. Daha önce K0 projesi kapsamında Scudo ve Ulysse modellerinin yerli üretimine başlayan FIAT, Dobló'nun da üretim programına dahil edilmesiyle Türkiye'deki yerli hafif ticari araç ürün gamını daha da genişletti.

26 yıllık başarı hikayesi

FIAT Dobló'nun Türkiye hafif ticari araç pazarında özel bir yere sahip olduğunu belirten FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Dobló, FIAT'ın Türkiye'deki başarı hikâyesinin en önemli kahramanlarından biri. İlk kez 2000 yılında Bursa'da üretimine başladığımız modelimiz, kısa sürede hafif ticari araç pazarında kendi sınıfını oluşturarak adını bu segmente verdi. Esnafımızın, KOBİ'lerimizin, ticaretle uğraşan müşterilerimizin ve ailelerin uzun yıllardır güvenle tercih ettiği Dobló'nun üç yıllık aranın ardından yeniden Tofaş üretim bantlarına dönmesi bizler için çok anlamlı. Bugüne kadar ülkemizde 600 binden fazla Dobló'yu müşterilerimizle buluşturduk. Dobló'nun yuvasına dönüşünün hem markamız hem de ülkemiz otomotiv sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yerli üretimin gücüyle hafif ticari araç pazarındaki iddiamızı artırıyoruz

FIAT'ın Türkiye'deki hafif ticari araç stratejisinde yerli üretimin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Altan Aytaç şöyle devam etti: “FIAT Professional olarak hem bireysel hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren geniş bir ürün gamına sahibiz. Scudo ve Ulysse modellerimizle yerli üretimin sağladığı avantajları müşterilerimizle buluştururken, şimdi de sınıfının en güçlü oyuncularından yerli üretim Dobló'yu yenidenürün ailemize dahil ediyoruz. Dobló'nun üretim yerinin yeniden Türkiye olması, müşterilerimizin alıştığı tasarım, teknoloji, konfor ve donanım özelliklerinden ödün vermeden yerli üretimin avantajlarını sunmamıza imkân tanıyor. Bu gelişmenin hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücümüzü ve satış performansımızı daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz.”

Fiat Dobló'nun yuvasına dönüşü Ulusal Test Sürüş Günleri ile kutlanıyor

FIAT, Dobló'nun yeniden Türkiye'de üretilmeye başlamasını Kasım ayında Türkiye genelindeki yetkili satıcılarında düzenlediği “Fiat Dobló Ulusal Test Sürüş Günleri” etkinlikleriyle müşterileriyle birlikte kutluyor. Etkinliklerde Dobló'nun geniş kullanım alanı, işlevselliği, konfor özellikleri ve yerli üretimin sunduğu avantajlar ön plana çıkarılıyor. FIAT showroomlarını ziyaret eden müşteriler, yerli üretim Dobló modellerini yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneyimleme fırsatı buluyor. Esnaf ve KOBİ'lerin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin de davet edildiği etkinlikler, Dobló Combi'nin hem ticari hem bireysel kullanıma hitap eden çok yönlü yapısını müşterilerle buluşturuyor. FIAT yetkili satıcıları, telefon, SMS ve sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirdikleri davetlerle müşterilerini Dobló'nun yuvasına dönüşünü birlikte kutlamaya çağırıyor.

26 yılda 600 bini aşkın Dobló Türkiye yollarıyla buluştu

İlk kez 2000 yılında Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretimine başlanan FIAT Dobló, 2005 yılında yenilenerek yolculuğuna devam etti. 2010 yılında tamamen yeni nesliyle, 2015 yılında ise güncellenen tasarımıyla Türkiye'de üretilmeyi sürdüren modelin Bursa'daki üretimi 2023 yılında sona erdi. Üç yıl boyunca ithal edilerek Türkiye'de satışa sunulan Dobló, 2026 yılında yeniden Bursa'daki üretim bantlarına döndü. Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana 600 bin adedin üzerinde kullanıcıya ulaşan model, FIAT'ın hafif ticari araç pazarındaki en önemli başarı hikâyelerinden birine imza attı. Uluslararası alanda 2006 ve 2011 yıllarında International Van of the Year ödüllerini kazanan Dobló, farklı gövde seçenekleri ve kullanım özellikleriyle Türkiye'de hafif ticari araç sınıfının gelişimine de öncülük etti.

Fiat Dobló Combi, konforu ve çok yönlülüğü bir araya getiriyor

FIAT Professional ürün gamının önemli üyelerinden Dobló Combi, güçlü tasarımını geniş iç mekânı, modüler yapısı ve gelişmiş teknolojileriyle bir araya getiriyor. Hem bireysel hem de ticari kullanıma hitap eden model, çift sürgülü yan kapıları, esnek koltuk düzeni ve 775 litreye varan bagaj hacmiyle farklı ihtiyaçlara pratik çözümler sunuyor. Modern kokpit tasarımı, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sürüş konforunu artıran Dobló Combi, 16 farklı sürüş destek sistemiyle güvenlik alanında da öne çıkıyor. Model, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motoruyla 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunuluyor.Easy, Premio ve Premio Plus donanım seviyeleriyle sunulan yerli üretim Dobló Combi, kasım ayına özel avantajlı fiyatların yanı sıra 1 Milyon TL’ye 9 aya varan 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.