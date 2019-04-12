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Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites hediye

Fiat, "otomatik vites farkı bizden" kampanyası ile tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Nisan ayı süresince geçerli olacak satış kampanyasında 500X SUV ve 500L’de otomatik vites farkını Fiat karşılıyor

12 Nisan 2019 Cuma 09:59
Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites hediye

İSTANBUL (AA) - Fiat, "otomatik vites farkı bizden" kampanyası ile tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. 500’ün ikonik tarzını herkes için ulaşılır kılmak amacıyla devreye alınan ve Nisan ayı süresince geçerli olacak satış kampanyasında 500X SUV ve 500L’de otomatik vites farkını Fiat karşılıyor. Kampanyada 500X SUV ve 500L modelleri için 24 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi imkanı da bulunuyor.

Fiat açıklamasına göre, 2019 yılının ilk 3 ayında pazar lideri olan Fiat, otomobilseverlere sunduğu kampanyalarıyla tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan Fiat, nisan ayı boyunca otomatik vites konforunu herkes için ulaşılabilir kılma iddiasını koruyor.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada İtalyan tasarımını, kolay kullanılır "akıllı teknolojiler", geniş iç hacim ve konforla birleştiren 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites farkını Fiat karşılıyor. Üstelik bu modellerde 22 bin TL’ye varan indirim fırsatı da sunuyor.


- Fiat 500L hurda teşviki ile birlikte 90 bin 100TL’den başlayan fiyatlarla


24 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi imkanı bulunan kampanyada, ailelerin tercihi Fiat 500L hurda teşviki ile birlikte 90 bin 100TL’den, ikonik 500 tarzını SUV’a yansıtan 500X ise 127 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat’ın her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesinde geçerli nisan kampanyasında ayrıca, seçili Egea versiyonlarında da cazip fırsatlar bulunuyor. 2018 ve 2019 model dizel otomatik Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri de manuel vites fiyatına satın alınabilirken; Egea Ailesi’nin benzinli otomatik modelleri de ÖTV ve hurda teşviğine ilave 15 bin TL’ye varan indirim fırsatı ve 79 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 09:59
  1. 500
  2. Fiat
  3. otomatik vites

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