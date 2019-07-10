FHGC üyeleri İHA sertifikalarını aldı

Elazığ’da İnsansız Hava Aracı (İHA) kursuna katılan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC)üyeleri sertifikalarını aldı.

Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüileFırat Üniversitesi (FÜ)tarafındandüzenlenen ve 2 gün süren İHA 0 Sistemleri Ticari Ticari Pilot Eğitimleri sona erdi. Eğitimlere katılan FHGC üyesi yerel ve ulusal medyaçalışanları,İHA ticari pilot sertifikası almaya hak kazandı.FHGC toplantı salonunda düzenlen sertifika töreninde, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci ve kurs koordinatörü MehmetTaşçı tarafından sertifikalar verildi.

Fırat Üniversitesinin çok çeşitli alanlarda teknik ve bilimsel becerileri geliştirecek eğitimler verdiğini belirten FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, “Bu anlamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirmesiyle vermeye başladığımız İHA kurslarımızda özel bir anlam taşımaktadır. Üniversitemizde gerek hocalarımızın gerekse öğrencilerimizin İHA ile ilgili çok ciddi çalışmaları var.Birçoköğrenci gruplarımız İHAile ilgili Drone’lerle ilgili yarışmalara katılıyorlar. Amacımız bu alt yapıyı kullanarak geliştirmek ve resmi statüyü daha da kuvvetli hale getirmek.Bu amaç doğrultusunda özellikle Levent Taşçı hocamızın çok ciddi gayretleri oldu. Başından beri ve şuanda da kursların sürdürülmesinde ciddi emek sarf ediyor.Kurslarla ilgili alanlarında uzman hocalarımız tarafından dersler veriliyor” dedi.