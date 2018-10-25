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Metin Feyzioğlu’ndan 'Kaşıkçı' açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Türkiye, Suudi Arabistan’ı sıkıştırmak için değil egemen bir devlet olarak kendi topraklarında bu vahşi cinayetin işlenmesi sebebiyle üstüne düşeni yapmaktadır" dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:18
Metin Feyzioğlu’ndan 'Kaşıkçı' açıklaması!

Erzurum Barosunda Av. Tuncer Aktaş’ın cenazesine katılmak üzere Erzurum’a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'yi suçlamaya hakları yok

Türkiye’ye Kaşıkçı olayında haksız suçlamaların yapıldığını belirten Feyzioğlu, Türkiye’nin kendi topraklarında üzerine düşeni yaptığını ifade ederek "Türkiye bu konuda bir kısım yabancı basın tarafından nedense ağır şekilde suçlanıyor. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suçlama da okuyorum. Denilmekte ki Türkiye bu durumu Suudi Arabistan’ı dize getirmek için kullanıyor. İkiyüzlü davranan yabancı ülkelerin basınının Türkiye’yi suçlamaya hakkı yoktur.

Kimse kusura bakmasın inanmıyorum

Kaşıkçı Türkiye’de hep bir gazetecinin öldürülmesi olarak aktarılıyor. Doğru ama Türkiye’de yaşayan bir gazeteci değil bu ABD’de yaşayan bir gazeteci. ABD’de Suudi Arabistan’dan evlenme kağıdı başvurusunda bulunduğunda Türkiye’ye yönlendiriyorlar, Türkiye’deki Başkonsolosluğundan al diyorlar. Kimse kusura bakmasın ABD gibi bir ülkenin Kaşıkçı gibi bir gazetecinin Türkiye’ye bir belge almaya geldiğinden habersiz olduğunu düşünmüyorum.

Cumhurbaşkanımızı suçlayanlara cevaben söylüyorum

Türkiye bu konuda hassastır ve bu konu üzerine hassasiyetle giden Cumhurbaşkanımıza yönelik yazılar çıkıyor. O yazılara cevaben söylüyorum Türkiye bu olayı ABD’ye rağmen 10 gün içerisinde çözmüştür. Bu çözümden memnun olmayanlar Türkiye bunu Suudi Arabistan’a karşı koz olarak kullanıyor diye konuyu saptırma çabasındadırlar. Türkiye bu konuda üstüne düşeni yapmaktadır Suudi Arabistan’ı sıkıştırmak için değil egemen bir devlet olarak kendi topraklarında bu vahşi cinayetin işlenmesi sebebiyle üstüne düşeni yapmaktadır" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:18
  1. Erzurum
  2. Metin Feyzioğlu
  3. Cemal Kaşıkçı

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