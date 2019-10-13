Metin Feyzioğlu o raporu hatırlattı: Bu nasıl bir işgal?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Suriye Ordusu’nun Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ’ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 5.gününde başarıyla devam ediyor.

O raporu hatırlattı

Harekata destek için Suriye sınırına giden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı. ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, Uluslararası Af Örgütü’nün YPG hakkındaki ‘demografik yapıyı değiştirdiğine’ dair raporunu hatırlatarak Türkiye’nin bu işgal ve sürgünün önüne geçmek için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığını söyledi.