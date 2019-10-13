0553 313 94 23

Metin Feyzioğlu o raporu hatırlattı: Bu nasıl bir işgal?

Barış Pınarı Harekatı'na destek için Suriye sınırına giden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Uluslararası Af Örgütü’nün terör örgütü YPG ile ilgili demografik yapıyı değiştirdiğine dair raporu bulunduğunu hatırlatarak Türkiye'nin bu işgal ve sürgününün önüne geçmek için Suriye'de olduğunu söyledi.

13 Ekim 2019 Pazar 14:49

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Suriye Ordusu’nun Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ’ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 5.gününde başarıyla devam ediyor.

O raporu hatırlattı

Harekata destek için Suriye sınırına giden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı. ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, Uluslararası Af Örgütü’nün YPG hakkındaki ‘demografik yapıyı değiştirdiğine’ dair raporunu hatırlatarak Türkiye’nin bu işgal ve sürgünün önüne geçmek için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:49
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) v
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  5. Uluslararası Af Örgütü
  6. YPG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya Türk hacker şoku!
    1. PKK'ya Türk hacker şoku!
    2. Oyun oynayan minik çocuk dehşeti yaşadı
    3. Tanklar Telabyad’a girmek için bekliyor
    4. Rakka'da hain plan! Yangın çıkartıp..
    5. Arıcı kıyafeti giyip çıkardılar...
    6. ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın..
    7. Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın..
    8. Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet..
    9. Trump'tan harekat ile ilgili yeni..
    10. YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4..
    11. Hatay'da feci orman yangını!
    12. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000..
    13. 70 ekran televizyon 4 yaşındaki..
    14. İstanbul'da hareketli anlar! Markete..
    15. Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var,..
    16. Bakanlık duyurdu: M-4 karayolu kontrol..
    17. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da..
    18. YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek..
    19. Instagram hesabına mavi tik nasıl..
    20. Skandal açıklamaların nedeni..
    21. Güvenlik Uzmanı Abbdullah Ağar kritik..
    22. Erdoğan, öldürülen terörist sayısını..
    23. Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK eylemlerine..
    24. Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş..
    25. Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak..
    26. Barış Pınarı Harekatı dünyaya..
    27. Erdoğan'dan Merkel'e rest: NATO'ya..
    28. Fransızları korku sardı!
    29. Gıdada hileli ürün üretiminde korkunç..
    30. Yurt dışına çıkmaya çalışan İran..
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!