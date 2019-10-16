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Metin Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi! Şahitlik yaptı

AK Parti'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Ağrı Belediyesi binasında kıydığı resmi ve dini nikahta Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da şahitlik yaptı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:28
Metin Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi! Şahitlik yaptı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ağrı'da Meryem Aydın-Rıdvan Çekim çiftinin nikah törenine katıldı.

Törende, resmi nikah ile dini nikah birlikte kıyıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın başlattığı uygulamayla belediyede imam nikahı talebinde bulunan kişiler, bunu resmi nikahla birlikte kıydırabiliyor.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Nihat Aydın'ın kızı Meryem Aydın ile Rıdvan Çekim de resmi nikah ile dini nikahın birlikte kıyılması talebinde bulundu. Çiftin nikah şahitlerinden biri de Metin Feyzioğlu'ydu.

Savcı Sayan paylaştı

Nikah törenini Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından paylaştı. Sayan, paylaşımında, "Belediyemizde dini ve resmi nikahı birlikte kıyıyoruz.. Bugünkü çiftlerin nikah şahidi ilimizde bulunan Türkiye barolar birliği başkanı Sayın Metin Feyzioğlu idi. Türkiye’de ilk olan uygulamamızı çok beğendi. Kendisine çok teşekkür ederiz ilimize hoş geldiniz diyoruz..." dedi. Nikah töreni de, Sayan'ın "Sayın Başkanım, biz dini nikahı ve resmi nikahı birlikte kıyıyoruz" sözleriyle başladı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:28
  1. Aydın
  2. Metin Feyzioğlu
  3. dini nikah
  4. resmi nikah
  5. Savcı Sayan
  6. Ağrı Belediyesi

YORUM YAZ

  • salihsalih6 dk önce
    olay budur işte isteyince oluyor. bizde kadir topbaşa pembe vagon talebini iletince ..korktuydu ahhhh aah
  • hasanhasan22 dk önce
    Nikah Tektir... Oda Allahın kabul ettiği şekildedir..
  • Rasim DUMANRasim DUMAN40 dk önce
    Metin FEYZIOGLU'nun son zamanlardaki "yerli" ve "milli" tavir ve beyanlarini takdire sayan ve musbet buluyorum. Ancak, "gecmis durumu" gozden kacirilmamali. Elbette ki "derununu" ve "samimiyyet derecesini" bilemeyiz. ABD liderligindeki Bati'nin, "Ekrem IMAMOGLU gosterip, Metin FEYZIOGLU vurmak" ihtimali de vardir.
  • hercaihercai43 dk önce
    Feyzioglu' n da ilerleme var son donemde. Buna ben, bravo derim.
  • Hüseyin ErdemHüseyin Erdem55 dk önce
    Yaw bu Fevzioğlu acayip işlere imza atıyor. Tuhaf ama gerçek !

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