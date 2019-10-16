Metin Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi! Şahitlik yaptı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ağrı'da Meryem Aydın-Rıdvan Çekim çiftinin nikah törenine katıldı.

Törende, resmi nikah ile dini nikah birlikte kıyıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın başlattığı uygulamayla belediyede imam nikahı talebinde bulunan kişiler, bunu resmi nikahla birlikte kıydırabiliyor.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Nihat Aydın'ın kızı Meryem Aydın ile Rıdvan Çekim de resmi nikah ile dini nikahın birlikte kıyılması talebinde bulundu. Çiftin nikah şahitlerinden biri de Metin Feyzioğlu'ydu.

Savcı Sayan paylaştı

Nikah törenini Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından paylaştı. Sayan, paylaşımında, "Belediyemizde dini ve resmi nikahı birlikte kıyıyoruz.. Bugünkü çiftlerin nikah şahidi ilimizde bulunan Türkiye barolar birliği başkanı Sayın Metin Feyzioğlu idi. Türkiye’de ilk olan uygulamamızı çok beğendi. Kendisine çok teşekkür ederiz ilimize hoş geldiniz diyoruz..." dedi. Nikah töreni de, Sayan'ın "Sayın Başkanım, biz dini nikahı ve resmi nikahı birlikte kıyıyoruz" sözleriyle başladı.