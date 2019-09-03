Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL'ye düşer!..

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Meclis bahçesinde düzenlenen adlı yıl açılış resepsiyonunda bir grup gazeteciyle sohbet etti. Feyzioğlu, sorular üzerine Adli Yıl Açılış Töreni'nde gündeme getirdiği HSK'nın yapısının Meclis'te uzlaşma ile yeniden düzenlenmesi önerisini anlattı.

"Hiç denenmemiş bir şey söylüyorum"

Ekim'de yeni yasama yılının başlamasıyla Meclis gündemine yargı paketlerinin geleceğini ifade eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "HSK'nın yapısını da hadi gelin değiştirelim" dedi. Bu konudaki önerilerinin de çok net olduğunu kaydeden Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Hiç denenmemiş bir şey söylüyorum. HSK üyelerinin yarısını 3/5 uzlaşma zorunluğu getirerek Meclis'e verin. Kalan yarısını da Yargıtay ve Danıştay genel kurullarına verin. Sistemi getirin. Ama bu sistem bir şeyi önlemeyecek, hakim keyfiliğini. Biz sanıyoruz ki hakime bağımsızlığı anayasal güvence altına verdiğimizde her şey çözülüyor. Hayır denetimini getirmezsen bu defa da hakim keyfiliği başlıyor.Bunu da önlememiz lazım. Bunu önleyecek çareyi de yine içine yerleştirelim otokontrol sistemiyle. Benim bu sistemi işletecek insana ihtiyacım var değil mi? Bunun yolu 70 baraj, üstüne 2 yıl adaylık, üstüne sınav, üstüne 2 yıl hakim yardımcılığı, hakim yardımcılığını bitirene hakim olmak için sınav, etti mi sana 5 yıl kıdemli adam. 4 sınavdan geçti mi geçti… "

"Dolar 2 TL'ye düşer"

Metin Feyzioğlu, bir soru üzerine de HSY'da Adalet Bakanı ile yardımcısının olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim önerimiz çok açık. Yargıtay Başkanı, Hakimler Kurulu Başkanı olsun, Yargıtay Başsavcısı da Savcılar Kurulu Başkanı olsun" dedi.

Yapıcı bir öneri ortaya koyduklarını HSK konusunda bir anayasa değişikliğini de olasılık dahilinde gördüklerini kaydeden Feyzioğlu, "Ben şunu söyleyeyim HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj verirsiniz. 'HSK'nın yapısını değiştiriyoruz' cümlesi bile yeter. O kadar etkili olur ki, ama bir adım atalım" diye konuştu.

Yeni yasama yılında gündeme gelecek olan ilk yargı paketinde HSK değişikliğinin girmesini kendilerinin de istemeyeceğini belirten Feyzioğlu, "Bu paketin içine girsin denirse bu paket ölür.Ama bu paket istediğimiz gibi Temmuz ayında hazırlandığı gibi çıkarsa gazeteciler temyize gider, avukatlar temyize gidebilir hale gelir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde "Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna da inanıyorum" dedi. TBB Başkanı Feyzioğlu, bu açıklamaya ilişkin soru üzerine de bunun yeni bir açıklama olduğunu, bakanlık bünyesinde bu konuda bir hazırlığın olmadığını bildiğini, kendilerinin de henüz konuyu ele alıp bir görüş oluşturmadıklarını söyledi.