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Feyzioğlu'ndan "2 yıl özel yüksek lisans programı" önerisi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Avukat, hakim, savcı adayı olmayı düşünenlerin fakülteden mezun olduktan sonra 2 yıl özel bir yüksek lisans programına devam etmeleri, öğretim kadar eğitime de önem verilmesi gerekir" - "Bir an önce planlamalı ve bunları birkaç yıl içerisinde hayata geçirmeliyiz. Bu amaçla tüm bilgi ve tecrübemizle Adalet Bakanlığı, Yargıtay, HSK, YÖK ve ilgili tüm kurumlarla çalışmaya hazırız"

01 Mart 2019 Cuma 15:30
Feyzioğlu'ndan "2 yıl özel yüksek lisans programı" önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, avukat, hakim, savcı adayı olmayı düşünenlerin fakülteden mezun olduktan sonra 2 yıl özel bir yüksek lisans programına devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Feyzioğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki halı sahada yaşanan tartışma sonrasında bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiası ve bu iddiaya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yaptı.

"Savcının biri halı sahayı boşaltmak için içeridekileri gözaltına aldırır, bir diğeri kafeteryada kendi kendine kimlik kontrolü yapmaya kalkar, hakimin biri kürsüden iner, avukatı dövmeye kalkar, bir diğeri avukatlar oturmasın diye odadaki koltukları dışarı taşıttırır. Evet, HSK bunların bir kısmına soruşturma açıyor. Hayır, yetmez. Bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Bir kez oldu mu, zararı büyük oluyor." ifadelerini kullanan Feyzioğlu, bunların neden yaşandığına ilişkin tespitlerini paylaştı.

Feyzioğlu, mesleğe girişte doğru ve yeterli bir ölçü uygulanmadığını, mesleğe kabul edilenlerin yeterli olgunluğa ulaşmadan alelacele önemli görevlere getirildiğini savundu.

Kalıcı çözüm için avukat, hakim, savcı adayı olmayı düşünenlerin fakülteden mezun olduktan sonra 2 yıl özel bir yüksek lisans programına devam etmelerini, sayıların kontrol edilmesini, yüksek lisansa girişlerin ve mezuniyetin merkezi sınavla olmasını, öğretim kadar eğitime de önem verilmesini gerekli gördüğünü belirten Feyzioğlu, "Bir an önce planlamalı ve bunları birkaç yıl içerisinde hayata geçirmeliyiz. Bu amaçla tüm bilgi ve tecrübemizle Adalet Bakanlığı, Yargıtay, HSK, YÖK ve ilgili tüm kurumlarla çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:30
  1. - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
  2. Feyzioğlu'ndan Çermik açıklaması

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