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Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet: AK Partililer katılacak, CHP'li ve HDP'liler katılmayacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 90 hukukçu milletvekilini davet etti. Davete AK Partili hukukçular katılacak.

17 Eylül 2019 Salı 22:54
Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet: AK Partililer katılacak, CHP'li ve HDP'liler katılmayacak

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü Ankara’da TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir yemek düzenliyor. Feyzioğlu yemek için baro başkanlarının yanı sıra TBMM’deki mevcut 90 hukukçu milletvekillerine de davetiye gönderdi.

AK Parti tam kadro katılacak

Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre, davetiye gönderilen hukukçu milletvekillerinden 59’unun AK Parti, 24’ünün CHP’li, 7’sinin ise HDP’li olduğu öğrenildi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin Feyzioğlu’na tepki için katılmayacağı, AK Partililerin ise katılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 22:54
  1. Ankara
  2. Türkiye Barolar Birliği
  3. Metin Feyzioğlu
  4. TBMM

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