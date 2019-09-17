Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet: AK Partililer katılacak, CHP'li ve HDP'liler katılmayacak

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü Ankara’da TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir yemek düzenliyor. Feyzioğlu yemek için baro başkanlarının yanı sıra TBMM’deki mevcut 90 hukukçu milletvekillerine de davetiye gönderdi.

AK Parti tam kadro katılacak

Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre, davetiye gönderilen hukukçu milletvekillerinden 59’unun AK Parti, 24’ünün CHP’li, 7’sinin ise HDP’li olduğu öğrenildi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin Feyzioğlu’na tepki için katılmayacağı, AK Partililerin ise katılacağı bildirildi.