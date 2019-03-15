Feyzioğlu'dan "arabuluculuk" önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Arabuluculuk müzakeresine davet edilen ya da kendisi işi arabulucuya götüren işçi barodan talep etmesi halinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun tayin ettiği bir avukattan yararlanma hakkına sahip kılınmalı." ifadelerini kullandı.



TBB'den yapılan açıklamada Feyzioğlu, Birliğin Emek Komisyonu tarafından düzenlenen "Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, arabuluculuk konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir arabulucunun aynı gün bir iki meseleyi çözüme kavuşturmasının beklendiğine işaret eden Feyzioğlu, ancak bir iş yerinden 150, 200, 300 arabulucu tutanağı çıkıyorsa orada bir müzakere olmadığını belirtti.

Türkiye'de grev, toplu sözleşme yapma hakkına sahip işçi sayısının bir milyonu bulmayacağını savunan Feyzioğlu, "Sendikaların örgütlü koruyuculuğundan işçi mahrumdur. Elbette Yargıtay ve mahkemeler tarafından işçi korunacaktır. İşçinin hakkını verin, uyuşmazlık olmasın." değerlendirmesini yaptı.

Arabuluculuğun barolar ve avukatlar sayesinde çözüleceğini belirten Feyzioğlu şunları kaydetti:

"Bunun için teklifimiz çok somut, çok net ve çok işlevsel. Arabuluculuk müzakeresine davet edilen ya da kendisi işi arabulucuya götüren işçi, barodan talep etmesi halinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun tayin ettiği bir avukattan yararlanma hakkına sahip kılınır. Baro bu avukatı adli yardım gönüllü avukat listesinden tayin etmekle birlikte bu gönüllü avukat listesinin altında bir alt küme açar. İş uyuşmazlığında taraf vekilliği eğitimini almış, tamamlamış avukatlar arasından atama yapılır. Bu uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50'sinin arabulucuda anlaşma ile sonuçlandığı düşünüldüğünde 100 milyon liralık bir kaynağın ayrılması yeterli olacak. Bu paranın kaynağı da var. İşsizlik fonundan yüzde yarım gibi bir kaynağı yılda aktardığımızda işçinin menfaatine kullanmış oluyoruz."

Arabuluculukta işçinin yanına avukat verme zorunlulukları olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Bu öneriyi bir kez daha ortaya koyuyorum. Bu konuda Türk İş Başkanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Başkanı ve tüm heyetle, Yargıtay Başkanı, Yargıtay iş dairelerinin çeşitli üyeleriyle görüşme yaptım. Ana hatlarında mutabık kaldığımızı memnuniyetle söyleyebilirim. Sendikalarımız da destek verirse bunu el birliğiyle başarırız kanaatindeyim." değerlendirmesini yaptı.