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Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla buluştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen programda hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarıyla tecrübelerini paylaştı

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:06
Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Adalet Akademisinde hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarıyla bir araya geldi.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Çarşamba Söyleşileri" programına katılan Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti adına karar vermenin milli ahlak ve birlik ruhu gerektirdiğini, hazırlık çalışmalarında bizzat yer aldığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni çok olumlu bulduğunu, Türkiye Barolar Birliği olarak hem Adalet Bakanlığı hem de üst yargı ile en uyumlu çalışma dönemlerini yaşadıklarını söyledi.

Konuşmasının ardından hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, Akademi yerleşkesinde bulunan İnsan Hakları Merkezi, kütüphane ve duruşma salonunu gezdi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Feyzioğlu'na Akademinin eğitim vizyonu, pratik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Programda, daire başkanları ve Akademi hakimleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:06
  1. Çarşamba Söyleşileri
  2. Türkiye Adalet Akademisi
  3. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir
  4. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu

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