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Feyat Asya kimdir? AK Parti Muş belediye başkan adayı oldu

AK Parti Muş Belediye başkan Feyat Asya olmasından sonra Feyat Asya kimdir merak konusu oldu. Feyat Asya kimdir? Feyat Asya nereli? Feyat Asya hayatı

27 Kasım 2018 Salı 13:12
Feyat Asya kimdir? AK Parti Muş belediye başkan adayı oldu

AK Parti Muş Belediye başkan Feyat Asya olmasından sonra Feyat Asya kimdir merak konusu oldu. Feyat Asya kimdir? Feyat Asya nereli? Feyat Asya hayatı

Feyat Asya kimdir?

1 Mayıs 1970’de Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.  Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.  

Feyat Asya'nın sivil toplum çalışmaları 

1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013) 

2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011) 

3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013) 

4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013) 

5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013) 

6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013) 

7-Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013) 

8-Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013) 

9-Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013) 

 

Uluslararası Görevler 

2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı. 

2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda’da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu. 

 

2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu. 

 

Faaliyetleri ve İlgi Alanları 

Uzun bir süreden beri yerel organizasyonlarda ve sendikal çalışmaların içinde bulunmaktadır. Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ve sonrasında yerel yönetimler, modern belediyecilik çalışmaları, çevre ve şehircilik, toplumsal barış ve şehir kültürü alanlarında okumalar, çalışmalar yapmaktadır. 

 

Haziran 2008'de TÜBİTAK' ın düzenlediği “Stratejik Yönetim" konulu çalışmaya; Mart 2009'da “Sendikal Mücadele ve Kamuoyu” konulu çalışmalara; Nisan 2012'de DİB Denizli Eğitim Merkezinde “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi” ; Ağustos 2008 DİB Kastamonu Eğitim Merkezinde Yönetim Bilimi alanında çalışmalara katıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:12
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