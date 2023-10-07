Fevzi Polat kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Fevzi Polat kimdir?
Erzurum - 1961
1961 yılında Erzurum'un Yakuti̇ye i̇lçesi̇nde doğdu. Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ i̇şletme fakültesi̇nden mezun oldu. Polat'ın fabri̇kası i̇şletmeci̇li̇ği̇, Erçi̇msan A.Ş.,karteksti̇l a.Ş. Ve polat boru ltd şti̇. Gi̇bi̇ 3 sanayi̇ kuruluşunun kurucu ortakliğinda ve yöneti̇m kurulu üyeli̇kleri̇nde bulundu. Otel polat a.Ş. Ve polat kardeşler i̇nşaat ltd. Şti̇ yöneti̇m kurulu üyeli̇ği̇ni̇ yürütmektedi̇r. Evli̇ ve 3 çocuk babasidir.