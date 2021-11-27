27 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer görevden alınarak yerine Fevzi Kurt getirildi. Peki, Fevzi Kurt kimdir?

Fevzi Kurt kimdir? Fevzi Kurt görevi

Fevzi Kurt, 1968 yılında Nevşehir Hacıbektaş‘ta dünyaya geldi. 1974-1985 yılları arasında İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Hacıbektaş ilçesinde tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdi aynı yıl sınıf öğretmeni olarak atandı. 1991-2000 yılları arasında Nevşehir, Malatya ve Kayseri illerinde öğretmen ve okul müdürü olarak çalıştı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünü bitirdi. 2000-2021 yıları arasında Maarif Müfettişi olarak Bingöl, İstanbul ve Konya’da görev yaptı. Merkezi olarak yapılan İlk okuma Yazma Öğretimi, Sınıf Yönetimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim, Temel Eğitim ve Mali Mevzuat konularında öğretim görevlisi olarak kurs ve seminerlerde görev yaptı. 27/08/2021 tarihi itibariyle Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmiş olup evli ve dört çocuk babasıdır.