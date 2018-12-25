Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca ,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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25 Aralık 2018 Salı 16:00
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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:00
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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