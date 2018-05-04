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'Fetullah Gülen'in atleti ile uyuyordum"

Eskişehir'de, FETÖ'ye davasında ifade veren sanık Oktay Adana, örgütün mahrem imamı olduğunu itiraf ederek, "Gülen üzerindeki atleti bana hediye olarak gönderdi.Onun atleti ile uyuyordum." dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:47
'Fetullah Gülen'in atleti ile uyuyordum"

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 3'ü tutuklu 20 sanık  ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki  suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında, örgütte "mahrem imam" olarak görev yaptığını itiraf etti.

2008'den beri askeri yapılanmanın astsubay ve uzman kadrolarından  sorumlu olduğunu anlatan Adana, "2014 yılına kadar bu görevim devam etti. Daha  sonra beni Eskişehir'e 'müdür yardımcısı' diye adlandırılan bir pozisyona  aldılar. 'Mahrem imam' diye adlandırılan şey, cemaatin içinde 'birim' olarak adlandırılırdı.10'a yakın birim vardı. Ben astsubaylardan sorumluydum." diye  onuştu.

Adana, mahrem imam görevlendirmelerinin tıpkı personel alımı gibi  yapıldığını dile getirerek, "Mahrem imam olabilmek için mülakat yaparlar. Ne kadar kitap okuduğunu, cemaat için neler yaptığını sorarlar. Sonra 'Biz sizi  arayacağız.' diyerek gönderirler. Uygun bulurlarsa görevlendirirler. Bu göreve  gelenler yılda bir Fethullah Gülen'i ziyarete giderler. Ben 2013 yılında ABD için vize başvurusu yaptım. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yüzden gidemedim." beyanında bulundu.

"GÜLEN ÜZERİNDEKİ ATLETİ HEDİYE OLARAK BANA GÖNDERDİ"  

Üst kademede görevde olanlara çeşitli zamanlarda terör örgütü elebaşı Gülen'den hediyeler gönderildiğini belirten Adana, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bir görev vardı. 40 kitap okunacaktı. Verilen kitap okuma görevini  herkesten önce tamamlamışım. Amerika'dan, Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi. Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum.  Bana birkaç beden bol olsa da kullandım. Bunun dışında özel basım eşarplar,  takke, tesbih gibi hediyeler de geliyordu. Bu, birçok kişinin üzerinden çıkan bir  dolarlar da hediyeydi. Aslında bu dolarların hemen bozdurulmasını, ufak da olsa bir şeyler almamızı istemişlerdi. Yılda bir evlere özel bir ekip gelir, tıpkı  emniyet gibi köşe bucak aranırdı. Kitaplığımızda bulunacak kitapları belirlerler,  tüm dijital eşyalarımız kontrolden geçirilirdi. Ben sayısını hatırlayamıyorum ama ByLock kurulumu yaptım. Onun  öncesindeki ve darbe girişimi sonrasındaki programları da kullandım."

Sanık Adana, örgütün evliliklere ve kişisel harcamalara da müdahil  olduğu bilgisini vererek, "İzdivaçlar için kriterleri olanlar isteklerini  belirtirdi. Tablolar halindeki istekler gözden geçirilir, birbirine uygun olduğu  düşünülenler bir araya getirilirdi. Benim böyle bir evliliğe şahit olmuşluğum var." ifadelerini kullandı.

"PROMOSYON PARALAR PEŞİN FAİZDİR, BİZE GÖNDERİN"  

Faiz konusundaki uygulamalara da değinen Adana, şunları dile getirdi:
 
"Bankaların yıllık verdiği promosyon paraların kursaktan geçmesini  yanlış bulurlardı. 'Promosyon paralar peşin faizdir, bize gönderin.' denirdi. Ya  da faizle kredi almışsak orada kullanmamız istenirdi. Onlara gönderdiğimiz  takdirde, paranın İslam ile alakası olmayan kişilere kapı açabilmek adına hediye  almak için kullanılacağını söylemişlerdi. Himmetin önemi çok büyüktü. Zaten bir  sistem vardı ve bütün herkesin bilgileri burada mevcuttu. Kimlik numaraları, adresleri, fotoğrafları. Bir de kendilerinin belirlediği bir sicil numaramız vardı. Şahısla irtibat kesilirse nerede yaşadığı, nerede olduğu bulunabilsin  diye tüm bilgiler vardı. Bugün 'gaybubet evleri' diye tabir edilen evler, sicili  temiz olanların üzerinden gösteriliyor. Çok fazla kişi o evde kalsa da sicili  temiz kişinin kaldığı düşünülüyor. Bu süre zarfında kaçmak için sahte kimlikler  yapılıyor, kaçış planları hazırlanıyor."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek  duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 13:47
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  3. FETÖ
  4. Fetullah Gülen

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