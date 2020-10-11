Fettah Can kimdir nerelidir? Fettah Can şarkıları
Fettah Can kimdir? Hatay'daki orman yangınını bebek katili terör örgütü PKK üstlendi. PKK’lı teröristlere ‘arkadaşlar’ diyen ve yerel seçimde millet ittifakının bileşenlerinden olan HDP’nın en büyük destekçisi Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterilirken, Hatay’daki ormanları yakan teröristlere en büyük tepkiyi Fettah Can gösterdi. Peki Fettah Can kimdir nerelidir? Fettah Can şarkıları. İşte Fettah Can hayatı, biyografisi.
Fettah Can kimdir? "Boş Bardak", "Rüzgâr Ektim Fırtına Biçeceğim", "Sana Affetmek Yakışır" gibi şarkıların sahibi sanatçı Fettah Can, terör örgütü PKK’nın Hatay’daki orman yangınını üstlenmesinden sonra attığı tweet büyük ses getirdi. Fettah Can, sosyal medya hesabından "Bu yangını başlatan PKK'lı p*çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok. PKK'lılara sempati duyan herkesin Allah belasını versin.” Paylaşımında bulunmasından sonra kısa bir süre sonra sosyal medya Twitter'da Türkiye gündemine oturdu.
Peki Fettah Can Kimdir? Fettah Can nereli ve kaç yaşında?
Fettah Can kimdir?
Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçeside doğdu. Arnavut asıllı olan Fettah Can, bir yandan çalışırken diğer yandan da belediye konservatuvarında şan dersleri aldı. Ut ve gitar çalan Fettah Can, lise eğitimini dışardan okudu. İstanbul’a göç eden Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu’na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla isminden söz ettirmeyi başardı.
Fettah Can, Alper Narman ile birlikte Hande Yener’in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna Ben Yoluma isimli albümüne 11 şarkı yazdı. Bu albümün büyük ses getirmesinden sonra sırasıyla. Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başlayan Fettah Can, Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı.
Fettah Can’ın albümleri:
2010 – Hazine
2012 – Aklımda Kalanlar
2013 – Yalan Cumhuriyeti
2016 – En Çok Sen Aşksın
Fettah Ca teklileri:
2011 – Yanan Ateşi Söndürdük (Demet Akalın ile)
2011 – Sana Affetmek Yakışır
2011 – Boş Bardak
2012 – Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim
2015 – Delirme
2015 – Yalan Bu Dünya
2018 – Kalakaldın mı?
2018 – Aradığım Aşk
2019 – Bırak Ağlayayım