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Biyografi Fettah Can kimdir nerelidir? Fettah Can şarkıları
Biyografi

Fettah Can kimdir nerelidir? Fettah Can şarkıları

Fettah Can kimdir? Hatay'daki orman yangınını bebek katili terör örgütü PKK üstlendi. PKK’lı teröristlere ‘arkadaşlar’ diyen ve yerel seçimde millet ittifakının bileşenlerinden olan HDP’nın en büyük destekçisi Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterilirken, Hatay’daki ormanları yakan teröristlere en büyük tepkiyi Fettah Can gösterdi. Peki Fettah Can kimdir nerelidir? Fettah Can şarkıları. İşte Fettah Can hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:35:00 - 2020-10-11 17:36:16
Fettah Can kimdir nerelidir? Fettah Can şarkıları

Fettah Can kimdir? "Boş Bardak", "Rüzgâr Ektim Fırtına Biçeceğim", "Sana Affetmek Yakışır" gibi şarkıların sahibi sanatçı Fettah Can, terör örgütü PKK’nın Hatay’daki orman yangınını üstlenmesinden sonra attığı tweet büyük ses getirdi. Fettah Can, sosyal medya hesabından "Bu yangını başlatan PKK'lı p*çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok. PKK'lılara sempati duyan herkesin Allah belasını versin.” Paylaşımında bulunmasından sonra kısa bir süre sonra sosyal medya Twitter'da Türkiye gündemine oturdu.

Peki Fettah Can Kimdir? Fettah Can nereli ve kaç yaşında?

Fettah Can kimdir?

Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçeside doğdu. Arnavut asıllı olan Fettah Can, bir yandan çalışırken diğer yandan da belediye konservatuvarında şan dersleri aldı. Ut ve gitar çalan Fettah Can, lise eğitimini dışardan okudu. İstanbul’a göç eden Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu’na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla isminden söz ettirmeyi başardı.

Fettah Can, Alper Narman ile birlikte Hande Yener’in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna Ben Yoluma isimli albümüne 11 şarkı yazdı. Bu albümün büyük ses getirmesinden sonra sırasıyla. Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başlayan Fettah Can, Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı.

Fettah Can’ın albümleri:

2010 – Hazine

2012 – Aklımda Kalanlar

2013 – Yalan Cumhuriyeti

2016 – En Çok Sen Aşksın

Fettah Ca teklileri:

2011 – Yanan Ateşi Söndürdük (Demet Akalın ile)

2011 – Sana Affetmek Yakışır

2011 – Boş Bardak

2012 – Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim

2015 – Delirme

2015 – Yalan Bu Dünya

2018 – Kalakaldın mı?

2018 – Aradığım Aşk

2019 – Bırak Ağlayayım

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