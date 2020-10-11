Fettah Can böyle tepki gösterdi: Bunların benzin dökülüp yakılması lazım

Ünlü şarkıcı Fettah Can, Hatay’da PKK’lı hain teröristlerin çıkardığı yangına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi. Can, “Bu yangını başlatanların o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım" dedi.

9 Ekim’de Hatay’ın çeşitli ilçelerinde başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı ve vatandaşlar canlarını zor kurtardı.

Teröristler tarafından başlatıldığı belirtilen orman yangını, güçlükle söndürülüp kontrol altına alınmıştı.Öte yandan ünlü sanatçı Fettah Can, Hatay’daki orman yangınları çıkartan PKK’lı hainlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.“İnsan hakkı insan olana verilir bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok” diyen Fettah Can, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yangını başlatan pkk’lı p.çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan Hakkı insan olana verilir bu yaratıkları ceza evlerinde beslemeye gerek yok. Bu arada Pkk’lılara bu şerefsizlere sempati duyanlar destekleyenler hepinizin Allah belanızı versin”



