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"FETÖ'yü kim kullanıyorsa, PKK'yı da o kullanıyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:- "15 Temmuz gecesi Habur'dan kaçan FETÖ'cü şerefsiz subaylar Kandil'e sığındı, halen Kandil'de terörist eğitiyorlar. Biliyoruz ki; FETÖ'yü kim kullanıyorsa PKK'yı da o kullanıyor. DEAŞ'ı kim kullanıyorsa, YGP'yi de o kullanıyor. Hepsinin patronu aynı, bir tane düşmanları var. Hepsinin ortak düşmanı Türkiye"

12 Mart 2019 Salı 22:20
"FETÖ'yü kim kullanıyorsa, PKK'yı da o kullanıyor"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "15 Temmuz gecesi Habur'dan kaçan FETÖ'cü şerefsiz subaylar Kandil'e sığındı, halen Kandil'de terörist eğitiyorlar. Biliyoruz ki; FETÖ'yü kim kullanıyorsa PKK'yı da o kullanıyor. DEAŞ'ı kim kullanıyorsa, YGP'yi de o kullanıyor. Hepsinin patronu aynı, bir tane düşmanları var. Hepsinin ortak düşmanı Türkiye." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Ersoy, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Eruh ilçesini ziyaret etti.

İlçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir gücün, milletin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın önemine işaret eden Ersoy, "Hiç kimse evlatlarımızın kanı üzerinden siyaset yapmasın." diye konuştu.

- "Kandil'de terörist eğitiyorlar"

"Bu ülkenin, bu toprakların ortak sahipleri olarak, birlikte yolumuza devam edelim." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Habur'dan kaçan FETÖ'cü şerefsiz subaylar Kandil'e sığındı, halen Kandil'de terörist eğitiyorlar. Biliyoruz ki; FETÖ'yü kim kullanıyorsa PKK'yı da o kullanıyor. DEAŞ'ı kim kullanıyorsa, YGP'yi de o kullanıyor. Hepsinin patronu aynı, bir tane düşmanları var. Hepsinin ortak düşmanı Türkiye."

Daha sonra Baykan ilçesine geçen Ersoy, Kaymakam Mehmet Tunç'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Baykan seçim bürosuna geçen Ersoy, AK Parti Baykan Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Erol ve partililerle bir araya geldi.

- "Terörü bitirip, huzurumuza en büyük desteği vereceğiz"

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Anadolu topraklarını Cumhurbaşkanı önderliğinde halk kurtardı." ifadesini kullanan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu topraklarında devletimizi kurtarmaya devam ediyoruz. Bunun için yeri geldi mücadele ettik ama bölgemize hem huzuru getirdik hem hizmeti getirdik. Allah ağzımızın tadını bozmasın. 31 Mart'ta da Mehmet Ali Erol kardeşimize vereceğiniz destekle bizim en büyük mücadelemiz olan terörü bitirip, huzurumuza en büyük desteği vereceğiz. Fazla bir şey istemiyoruz. Herkes işinde, gücünde olsun, herkesin huzuru yerinde olsun, esnaf işinde olsun, çiftçi üretsin, herkesin evine ekmek gitsin, aş gitsin, başka dertleri olmasın. Hiç kimse ne içerde ne dışarıda çocuklarımızın kanı üzerinden bizi terbiye etmeye kalkışmasın. Olan bize, evlatlarımıza oluyor."

30 yılı aşkın süredir bu coğrafyada kan aktığına değinen Ersoy, çocukların öldüğünü, evlatların şehit düştüğünü aktardı.

"Kanlarına girdiler, kandırdılar ama kandıranların kullananların bir tanesinin kılı kıpırdamıyor. Kandil'dekilere bir şey olmuyor. ABD kendilerini korumak için her türlü silahı, teçhizatı veriyor. FETÖ'nün elebaşlarına hiçbir şey olmuyor olan buradakilere, kullandıklarına oluyor. Kullanmasınlar evlatlarınızı." diyen Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşların ödediği verginin vatandaşa hizmet olarak dönmesi için çabalıyoruz. Kanımızı dökmek, bizi aldatmak, üzmek isteyenlere alet olmasın belediyeler. Dağlarımızda kandırılmış çocuklara silah ve mühimmat gitmesin. 5 yıldır başkalarının elindeydi Baykan ne gördü? Huzur mu geldi? Bolluk bereket mi geldi, ne geldi? Her akşam tedirgin olmaktan iş, güç yapamaz olmaktan başka ne geçti. Bütün bölgede herkes işinde, gücünde. İş yerlerimiz, pastanelerimiz açık, bunu çok istedik, çok özledik."

Ersoy, daha sonra beraberindeki heyetle, esnaf ziyaretinde bulundu.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:20
  1. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:
  2. Siirt

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