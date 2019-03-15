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FETÖ'yü aktif hale getirmek isteyenlere yönelik operasyon

Nevşehir merkezli eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı- Şüpheliler arasında örgütün güncel sorumlularının da bulunduğu tespit edildi

15 Mart 2019 Cuma 18:34
FETÖ'yü aktif hale getirmek isteyenlere yönelik operasyon

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, daha önce tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen bir kişinin, FETÖ'nün Nevşehir'deki yapılanmasını aktif hale getirmek için çalıştığı yönündeki ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucu 19 şüpheliye ulaşıldı.

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 3'ü Kayseri, 14'ü ise Nevşehir'de olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 2 şüpheliden 1'inin ise tutuklu olduğu, diğerinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Şüphelilerin evlerinde 54 bin dolar ile 95 bin lira bulundu

Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda ise 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, örgütün aktif hale gelebilmesi amacıyla çalışma yapan, güncel Nevşehir sorumlusu, kadın yapılanma sorumlusu ile güncel Kayseri finans sorumlusu olduğu tespit edilenler de var.

Örgüte finansal destek sağladıkları da anlaşılan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları da tespit edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:34
  1. FETÖ operasyonu
  2. gözaltına alma
  3. Nevşehir

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