0553 313 94 23

Teröristbaşı Gülen ile görüşen El Dihi'den ABD itirafı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısırlı sunucu El Dihi, mülakata dair yaptığı açıklamada Gülen'in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:47
Teröristbaşı Gülen ile görüşen El Dihi'den ABD itirafı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakın TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le Pensilvanya'daki malikanesinde röportaj yaptı. Röportajı yapan TEN TV'nin sunucusu El Dihi, Gülen ile Amerikan istihbaratının himayesinde söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

El Dihi, Gülen'in darbeyle göreve gelen Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi'ye dua ettiğini de belirtti. TEN TV ise, Gülen'den, "ruhani bir şahsiyet" olarak söz etti.

El Dihi, El Vatan gazetesine mülakata dair yaptığı açıklamalarda, Gülen'in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kapağı Mısır'a atmak istiyor

El Dihi, Gülen'in Mısır'a gelmek istediğini belirterek, "Kendisini Mısır'a davet ettim ve bana geleceği hususunda vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı" dedi.

Olay

Mısır'da darbeci Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i canlı yayın konuğu yapmıştı. El Dihi Gülen'in darbeyle göreve gelen Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi'ye dua ettiğini belirtirkem TEN TV ise, Gülen'den, "ruhani bir şahsiyet" olarak söz etmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 08:47
  1. Mısır
  2. Sisi
  3. Fetullah Gülen
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan karar verdi! Faizler yarım puan düştü
    1. Erdoğan karar verdi! Faizler yarım..
    2. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha 2..
    3. Feto'yla görüşen gazeteciden skandal..
    4. Dolar'da hareketlilik! İşte ilk rakamlar
    5. Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı..
    6. EYT için harekete geçildi! EYT son..
    7. Suudi Arabistan, İran'la diyalog için..
    8. ABD Başkanı Donald Trump'tan..
    9. Suudi Arabistan İran'la diyalog için..
    10. Her bebeğe banka hesabı açılacak
    11. Irak'taki gösteriler için inceleme
    12. Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde füze..
    13. 3600 ek gösterge Meclis’te görüşüldü..
    14. Trump'tan azil soruşturmasına 'darbe'..
    15. Bilal Erdoğan'dan canlı performans
    16. Almanlar duyurdu! F-35 yalanı deşifre..
    17. Adana’da gece yarısı EYP'li saldırı!
    18. 02.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Antalya'ya gelen turist sayısı 13..
    20. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç yapıldı
    21. İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İsrail Gazze'deki gösterileri takip..
    23. 'Belki günü kaybettik ama bence..
    24. İstanbul Havalimanındaki robotlar,..
    25. 'İsrail kuruldu ama Filistin halen..
    26. Otobüs kazası geride yarım kalan..
    27. 'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları..
    28. Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı ele..
    29. Galatasaray PSG'ye yenildi
    30. Türk kahvesi ile Arap kahvesi..
    Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    TBMM'de CHP rezaleti
    TBMM'de CHP rezaleti
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan "Beni de gör Ekrem" paylaşımı
    Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan "Beni de gör Ekrem" paylaşımı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı
    THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı