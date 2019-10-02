Teröristbaşı Gülen ile görüşen El Dihi'den ABD itirafı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakın TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le Pensilvanya'daki malikanesinde röportaj yaptı. Röportajı yapan TEN TV'nin sunucusu El Dihi, Gülen ile Amerikan istihbaratının himayesinde söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

El Dihi, Gülen'in darbeyle göreve gelen Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi'ye dua ettiğini de belirtti. TEN TV ise, Gülen'den, "ruhani bir şahsiyet" olarak söz etti.

El Dihi, El Vatan gazetesine mülakata dair yaptığı açıklamalarda, Gülen'in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kapağı Mısır'a atmak istiyor

El Dihi, Gülen'in Mısır'a gelmek istediğini belirterek, "Kendisini Mısır'a davet ettim ve bana geleceği hususunda vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı" dedi.

Olay

Mısır'da darbeci Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i canlı yayın konuğu yapmıştı. El Dihi Gülen'in darbeyle göreve gelen Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi'ye dua ettiğini belirtirkem TEN TV ise, Gülen'den, "ruhani bir şahsiyet" olarak söz etmişti.