FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Araştırma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Teşkilatı (FETÖ / PDY) için 2009 yılında polis memurundan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili olarak 8 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, 8 kişinin FETÖ / PDY'ye bağlı oldukları şüphesiyle gözaltına alındığı ve sınav öncesi soruları ele geçirerek komiser yardımcısı oldukları ve bu suretle resmi belgede sahtecilik nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarını işledikleri belirtildi.
Açıklamada, zanlıları yakalama çalışmalarının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
Öte yandan şimdiye kadar sanıklardan 5'inin gözaltına alındığı öğrenildi.