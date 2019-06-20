0553 313 94 23

FETÖ’ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ’ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:28
FETÖ’ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ’ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’tan Uluslararası Yayın
    1. Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke..
    2. İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva..
    3. Aynı evde yaşayıp farklı dili..
    4. Çocuklarımızı Kur'an ahlakı ile..
    5. Uzungöl değil çamurgöl
    6. Manisa’da başarılı öğrencilere..
    7. Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
    8. Kırklareli Valiliği ve DeFacto..
    9. Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat..
    10. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi..
    11. Dışişlerinden Dünya Mülteciler Günü..
    12. Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3..
    13. Şırnak'taki komando taburlarına..
    14. Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar..
    15. Kocasinan’da geleceğin ressamları..
    16. 12 kişinin öldüğü tekne faciası ile..
    17. Tekirdağ'da karı koca başlarından..
    18. Genelkurmay çatı davasında karar..
    19. Altındağ’da topyekün denetim
    20. Metruk binada yakalanan şahısların..
    21. Kula’da motosiklet denetimleri..
    22. Çatı davasında 'Fetullah Gülen' detayı!
    23. ALS hastalığı erkeklerde daha çok..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Potada şampiyon belli oluyor
    26. Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi
    27. Yuvadan düşen yavru serçeler için..
    28. Çevreciler Datça kıyılarındaki..
    29. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik..
    30. Türk Kızılay’ı bağışcılarına madalya
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır