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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 18'inin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
  1. FETÖ
  2. Konya

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