FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu Amasya merkezli operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmaları sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Merzifon Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmaları sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem ağabeyleri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 2'si meslekten ihraç edilmiş 5 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alınmıştı.



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