FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 7'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 17'si yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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