FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
Amasya merkezli operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı09 Nisan 2019 Salı 17:41
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan 2’si meslekten ihraç edilmiş 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir, Konya, Tokat ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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