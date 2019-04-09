FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu Amasya merkezli operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan 2’si meslekten ihraç edilmiş 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir, Konya, Tokat ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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