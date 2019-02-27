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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:25
FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu şüpheliler O.B, H.G, K.V, T.G. ve S.C. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:25
  1. FETÖ
  2. Sivas

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