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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

SAMSUN (AA) - FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muvazzaf bir subay, bir uzman çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 6 öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Diğerlerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
  1. ankesörlü telefon
  2. FETÖ
  3. Samsun

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