FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları belirlenen 7 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.